Messina, sequestrata area demaniale con 2 cantieri navali

E' stata sequestrata a Messina un'area demaniale marittima di mq. 4.400 dove operano due ditte di cantieristica navale, mentre un'altra area era destinata a manutenzioni ordinarie e straordinarie e depositi provvisori di rifiuti. A eseguire il sequestro, su decreto del Gip richiesto dalla procura locale, sono state la Capitaneria di porto di Messina e la Guardia di Finanza Stazione Navale. Il cantiere non aveva autorizzazione unica ambientale e allo svolgimento di attivita' di manutenzione delle imbarcazioni in prossimita' della spiaggia e del mare e alla gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi con potenziale pregiudizio per l'ambiente marino e costiero. Insomma, era abusivo. Sono state inoltre rilevate irregolarita' in materia di sicurezza sul lavoro, per l'inadempienza dei requisiti tecnici delle attrezzature di lavoro, inidoneita' dei locali destinati ai vari servizi in uso al personale impiegato e mancanza di sorveglianza sanitaria nei confronti dello stesso personale.