Crisi idrica, Giambona (Pd): gestito in maniera scellerata da governo Schifani

"Come annunciato da Amap, da lunedì anche a Palermo scatterà la misura del razionamento idrico. Una condizione di disagio preannunciata e gestita in modo scellerato dal governo Schifani, e da Musumeci prima di lui, che non ha mai affrontato in tempi utili la questione perché troppo impegnato a curare i propri interessi con giochi di potere e valzer delle poltrone''. Così il vice capogruppo Pd all'Ars Mario Giambona. "Ho sentito Schifani e la maggioranza parlare solo recentemente di crisi idrica emergenziale - aggiunge - eppure ricordo chiaramente che all'Ars abbiamo discusso solo il 7 di agosto di una mozione per portare avanti azioni per contrastare la siccità che attanaglia da mesi diverse delle nostre province, Agrigento e Caltanissetta su tutte. La nostra regione continua a essere assetata ma senza un piano di azione concreto la situazione non migliorerà e a farne le spese saranno ancora una volta i cittadini''.