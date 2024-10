A Milano il 4° Trofeo Internazionale Non Vedenti: in pedana Antonio Carnazza della Scherma Modica

La città di Milano ospiterà nel fine settimana il 4º Trofeo Internazionale Città di Milano di Scherma Non Vedenti. Un grande appuntamento organizzato in collaborazione dall’ Accademia Scherma Milano con la Conad Scherma Modica giunto alla quarta edizione, e che vede la collaborazione e il patrocinio di numerose istituzioni pubbliche e partner privati. Saranno tre giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione, che si apriranno venerdì presso la Sala Stoppani dell’Istituto Ciechi di Milano con il workshop “Sport e Disabilità…in punta di fioretto”. Occasione in cui importanti ospiti del mondo della politica e dello sport paralimpico si confronteranno, con un’attenzione particolare all’avvicinamento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Cortina 2026. Da sabato prenderà il via la competizione vera e propria, con le fasi preliminari che si svolgeranno presso la sala dell’Accademia Scherma Milano, a rappresentare la Scherma Modica in pedana Antonio Carnazza. Domenica invece con la splendida cornice dell’elegante Sala Barozzi dell’Istituto Ciechi di Milano si svolgeranno le semifinali e finali delle competizioni maschile e femminile. Come le edizioni precedenti l’evento si inserisce nel progetto della Federazione Italiana Scherma, pioniera nello sviluppo e regolamentazione della scherma per non vedenti, volto alla diffusione della disciplina presso le federazioni straniere, con l’obiettivo di un futuro ingresso nel programma delle Paralimpiadi. Capillare l’organizzazione curata dal maestro Radice dell’Accademia Scherma Milano in sinergia con il maestro Puglisi della Scherma Modica, referente nazionale scherma non vedenti per la FIS, per un evento che continua a crescere e a dare sempre più risalto allo “sport per tutti”.

Con il mese di ottobre la Conad Scherma Modica, presso la Sala Scherma al Palarizza di c.da Mauto a Modica Alta, ha avviato con grande successo di partecipazione tutti i corsi promozionali di conoscenza e avviamento alla scherma. Assieme alla 41º Edizione del Corso Scolastico Gratuito rivolto a tutti i bambini dai 7 ai 10 anni delle scuole della città che per 3 ore in due appuntamenti settimanali fino a dicembre, avranno la possibilità di conoscere ed apprendere i rudimenti di questa affascinante disciplina sportiva; avviato anche il Corso “Pulcini” di psicomotricità e gioco-scherma per bambini di 5/6 anni, e il corso “Master” per adulti non agonisti.