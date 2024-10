Altolà di Tajani a Giorgetti: 'Siamo contrarissimi a imporre nuove tasse'

Nessuna nuova tassa, siamo contrarissimi a imporre nuove tasse. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette ieri" dal ministro Giorgetti, ma "finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Confindustria a Bari.

"Intanto una buona notizia: i dati dell'Istat confermano che le cose vanno nella giusta direzione per quanto riguarda i conti pubblici, cioè per la prima volta dal quarto semestre del 2019 il saldo primario è positivo: vuol dire che il governo sta facendo bene per tenere sotto controllo la spesa pubblica", ha aggiunto Tajani. "E se aumenta la spesa pubblica - ha spiegato - è soltanto perché ci sono da pagare gli interessi sul debito, quindi è importante ora che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro e abbassi i tassi. E così non soltanto si darà ossigeno nelle famiglie e imprese, ma si ridurrà anche la spesa pubblica nel nostro paese".