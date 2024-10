Rifiuti, in distribuzione a Floridia un kit per la differenziata

A partire da martedì 15 ottobre 2024, Igm Rifiuti industriali avvierà la distribuzione del nuovo kit di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'iniziativa ha l’obiettivo di migliorare e agevolare la separazione e l’esposizione dei rifiuti, contribuendo a una gestione più efficiente e sostenibile. Il kit potrà esser ritirato dal giorno dopo la ricezione della lettera al proprio domicilio nei punti di distribuzione individuati al centro Servizi di via Giovanni Falcone in contrada Vignarelli (zona artigianale) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 (esclusi i giorni festivi). Per il ritiro dei nuovi contenitori, è indispensabile presentarsi muniti di tessera sanitaria del titolare dell'utenza. È possibile ritirare il kit anche per altre utenze, a condizione di presentare apposita delega con codice fiscale e copia del documento d’identità del delegante. L’utente che ritira i contenitori si impegna a non cedere i contenitori ad altre persone; a restituire i contenitori in caso di cessazione dell'utenza e a comunicare tempestivamente al numero 800 700 999 (da rete fissa) o 0931 769774 (da cellulare), dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì, oppure inviando una e-mail a cantiere.floridia@igmgroup.it, in caso di furto, distruzione o smarrimento dei contenitori, previa denuncia al Comando di Polizia Municipale. Igm rifiuti industriali invita la cittadinanza a collaborare attivamente in questo processo per favorire un ambiente più pulito e sostenibile.