Tennis, ai nastri di partenza il campionato di serie A1: riflettori sul Ct Palermo

Il campionato a squadre di serie A1 maschile e femminile sta per aprire i battenti. Il Ct Palermo del presidente Giorgio Lo Cascio anche quest'anno avrà due compagini ai nastri di partenza. Nel 2023 i maschi approdarono in semifinale, le femminine, al loro primo anno nel massimo torneo per circoli, addirittura in finale uscendo sconfitte alla Stampa Sporting Torino per 3-1 dalle piemontesi della Società Canottieri Casale. E, ironia della sorte, domenica 6 ottobre alle ore 10 in viale del Fante ci sarà proprio questa sfida ad attendere la compagine guidata da Alessandro Chimirri e da Davide Freni. Nel girone sono inserite anche la neopromossa Park Genova e il Tc Padova. Sarà la terra indoor di Forte dei Marmi la location del confronto della prima giornata del campionato maschile tra Tc Italia e il Ct Palermo guidato da Davide Cocco e Paolo Cannova. Si punterà anche quest'anno sul blocco italiano che fa leva soprattutto sulla forza di Salvatore Caruso e del mancino ligure Alessandro Giannessi entrambi con best ranking da top 80 Atp e sui giovani elementi del vivaio ovvero Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Riccardo Surano, Antonino Trinceri e Matteo Iaquinto. Nell'altra gara del girone si affronteranno i ravennati di Massa Lombarda e il Tc Santa Margherita Ligure. Nel campionato maschile presente un'altra formazione siciliana ovvero la compagine campione in carica del Ct Vela Messina.

(Nella foto Salvatore Caruso del CT Palermo)