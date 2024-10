Modica Calcio si rafforza a centrocampo: arriva il 23enne Nicolò Francofonte

Altro colpo di mercato per il Modica calcio che, ingaggia per il centrocampo rossoblù Nicolò Francofonte, 23 anni, palermitano. Francofonte è cresciuto nelle giovanili di Juventus e Sampdoria, passando al professionismo con le maglie di Gelbison e Gubbio, quindi, nell’ultimo anno ha indossato le maglie di Sancataldese e Notaresco. Qualità e carattere per un ragazzo giovane che si unisce ai colori rossoblù, elemento che dimostra la voglia della società di essere protagonista in positivo nel campionato di Eccellenza.