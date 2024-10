Eurofighter precipitato nel 2022 nel Trapanese, indagati due ufficiali

Sono due gli indagati dalla Procura di Trapani per la morte del capitano Fabio Antonio Altruda, precipitato con un caccia Eurofighter il 13 dicembre del 2022 nei pressi dell'aeroporto di Birgi.

Iscritti nel registro degli indagati il maggiore pilota A.M. e l'allora comandante del 37° Stormo, D.D.

Entrambi sono chiamati a rispondere di omicidio colposo. Secondo la tesi dell'accusa, entrambi in qualità di capo formazione del volo e responsabile della sicurezza del volo, non avrebbero verificato le effettive condizioni del velivolo che avrebbe avuto un guasto al sistema Tacan. Si tratta di un sistema di navigazione che fornisce informazioni al pilota su angolo e distanza da seguire.

A.M. è anche chiamato a rispondere di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. La famiglia del pilota trentaduenne, originario di Caserta, assistita dall'avvocato Fabio Sammartano, aveva presentato un esposto, nel gennaio del 2023, alla Procura di Trapani e alla Procura di Napoli, sostenendo che l'incidente fosse stato provocato da una cattiva manutenzione dell'Eurofighter. Il procuratore Gabriele Paci e la sostituta Antonella Trainito hanno richiesto un incidente probatorio per verificare le ipotesi.