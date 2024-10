Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo di Salvatore Sutera "Tele insanguinate"

Alla Libreria TanteStorie di via Ariosto a Palermo, martedì prossimo,8 ottobre, alle 18, si presenta il romanzo di Salvatore Sutera "Tele insanguinate". A dialogare con l'autore sarà il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo.

Protagonista del giallo, il maresciallo Salvatore Capizzi impegnato in un caso molto complesso. Un esperto d'arte viene assassinato mentre assiste a un'opera lirica. Le indagini condurranno allo svelamento di un traffico di opere d'arte consumatosi durante la Seconda Guerra Mondiale e ad altri omicidi a esso collegati. La sua attività investigativa metterà in luce un disegno ordito ai danni del patrimonio artistico italiano tra inganni e colpi di scena...