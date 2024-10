Siracusa, danno per morta Ilaria Fagotto: è soltanto una fake news

L'animalista siracusana Ilaria Fagotto è stata data per morta attraverso il tam tam dei Social. Lei è viva e vegeta e con un certo fastidio ha dovuto smentire la notizia pubblicando un post sul suo profilo Facebook

"A Siracusa sta girando da ore la notizia che io sarei morta , e mi sta chiamando un mare di gente....alcuni con scuse banali , altri per riferirmelo - scrive Ilaria -

Pare che qualcuno abbia letto frettolosamente il mio post di ieri , dedicato all' amica Mara (Parisi ex conduttrice televisiva) , e abbia subito annunciato per errore , anche se in buona fede , la falsa notizia , creando scompiglio in un noto bar del centro , da cui si sta diffondendo da ieri a macchia d' olio. Ho appena chiuso con un amico , che mi ha riferito che era in un locale dove due persone parlandone la riportavano , e quelli che sentivano erano tutti scioccati... Chissa' quanti animali si staranno toccando i gioielli ...

La prossima volta prima di farmi morire a tavolino , informatevi bene , che tantissima gente si era presa una collera , per non parlare delle telefonate che avete fatto ai miei amici , che si sono prodigati con una scusa per chiamarmi e vedere se rispondevo..."

La falsa notizia degli smanettoni del web servirà ad allungare la vita all'ex tennista siracusana.