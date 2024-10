Palermo, pressioni sul sindaco Lagalla per cacciare Italia Viva dalla giunta

Cresce la pressione del centrodestra sul sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, affinche' avvii un chiarimento politico sulla presenza di Iv nella giunta comunale. "Le affermazioni di Italia Viva, attraverso il suo esponente, Davide Faraone, contro la nomina del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a commissario per la gestione degli impianti di trattamento rifiuti, aprono a una profonda riflessione. E' assurdo che Iv, che fa parte della maggioranza nel Comune di Palermo, faccia un'esternazione del genere. Il centrodestra sta portando avanti delle azioni concrete per la nostra Sicilia, al contrario di chi per anni e' stato solo a guardare e a bloccarne la crescita e lo sviluppo. Al netto di tutto cio', quello che e' successo oggi con Faraone pone sicuramente una questione politica e ci aspettiamo che anche Lagalla prenda posizione quanto prima", ha affermato una nota il senatore e commissario regionale della Lega in Sicilia Nino Germana'. Prima di lui era stato il coordinatore regionale di FI, Marcello Caruso, a chiedere a Lagalla "chiarezza".