E' morta a Floridia Giovanna Failla: uccisa da un brutto male

E' morta la scorsa notte a Floridia, Giovanna Failla. Amata e conosciuta in paese per la sua disponibilità ed empatia con la gente, era stata dipendente del Provveditorato agli studi di Siracusa. Giovanna Failla, ex Fidapa e socia del Circolo 'Benedetto Croce', era ricoverata in una Rsa. E' stata stroncata da una brutta malattia che non le ha dato tregua. E' rimasta vigile fino a quando il suo cuore ha retto. Era una donna che amava la vita e soprattutto stare con i giovani. I funerali di Giovanni Failla, che aveva 84 anni, verranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa del Carmine.