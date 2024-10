Bloccati a Noto con la cocaina: segnalati in Prefettura

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dagli Uffici operativi della Polizia di Stato della Questura e dei Commissariati della provincia, nella giornata di ieri agenti del Commissariato di Noto hanno segnalato all’Autorità amministrativa competente due uomini, rispettivamente di 41 e di 59 anni, per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

In specie, a seguito di mirati servizi antidroga i Poliziotti del Commissariato hanno sorpreso il quarantunenne, nei pressi di vico Andreoli, in possesso di una modica quantità di cocaina e il cinquantanovenne, nei pressi di vico Cultrera, in possesso di 1,2 grammi di cocaina.