Vendeva merce 'taroccata' in una Sagra nel 2016: arrestato a Carlentini

I Carabinieri della Stazione di Carlentini (SR) hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Augusta un 52enne pregiudicato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese (PA), poiché è stato riconosciuto colpevole di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Aveva posto in vendita merce di marca contraffatta in occasione di una sagra nel 2016 e a seguito della condanna aveva beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma l’inosservanza delle prescrizioni imposte lo hanno condotto in carcere, dove dovrà scontare il resto della pena.