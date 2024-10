Si lancia da un viadotto e muore, il sindaco di Priolo annulla il Festival

Annullato il 5° Festival della Canzone, lo spettacolo in programma questa sera a Priolo nell'ambito del festeggiamenti dell'Angelo Custode.. Lo ha deciso il sindaco Pippo Gianni, a causa del grave lutto che ieri ha colpito la comunità priolese, in segno di vicinanza alla famiglia del giovane che si è tolto la vita. Ieri sera, appena appresa la notizia, il primo cittadino aveva deciso di annullare anche lo spettacolo in programma presso piazza Caduti di Nassiriya.

Un uomo di 44 anni, si sarebbe lanciato da un viadotto in contrada Mostringiano, decidendo così, di farla finita. la vittima, secondo quanto si apprende, stava vivendo un momento difficile.