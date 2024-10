Fdi, Santanchè a Brucoli: "Vincere la sfida dei servizi per un turismo di qualità"

"Non ci saranno lacrime, non ci sara' sangue: ci sara' il rispetto innanzitutto dell'articolo 53 della Costituzione, cioe' che ognuno dara' il proprio contributo alla legge di bilancio in funzione di quello che realmente produce". Lo ha detto a Brucoli, nel Siracusano, a margine della convention di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, vice capogruppo vicario della Camera, rispondendo ad una domanda sulla legge di bilancio. "Dopodiche', lo sappiamo, abbiamo ereditato un'Italia - dice Messina - allo sbando con buchi di bilancio da tutte le parti, questo significa che non si puo' fare spendi e spandi come ha fatto qualcun altro, dobbiamo essere seri nel governare e seri nel tenere i conti pubblici in ordine, come stiamo facendo".

Sul turismo è intervenuta la ministra di Fdi: "Per avere turismo di qualità dobbiamo vincere la sfida dei servizi, che significa alzare i livelli di qualità. Basta parlare del numero di turisti che vengono in Italia, bisogna puntare sulla qualità". Così Daniela Santanché intervenendo a Brucoli ) alla convention di Fdi.

"Io non sono femminista, mi piacciono gli uomini, ci sono le donne capaci e altre che non lo sono. Non è che perché sei donna sei più brava. Non so se ho più o meno sensibilità di un uomo, forse siamo più pragmatiche. Non farei questa distinzione, bisogna essere capaci". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, intervistata sul palco dell'evento organizzato da Fdi a Brucoli. "Bisogna mettere in rete tutti i nostri musei industriali perché abbiamo un'offerta pazzesca, bisogna lavorare ad un network per metterli a sistema per incrementare non soltanto la destagionalizzazione del turismo ma anche per attirare i giovani che sono alla ricerca di queste realtà''. Così la ministra Santanchè.