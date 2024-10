Atletica, per la mezza maratona di Palermo è sfida africana per il successo finale

Aumentano i pretendenti alla vittoria dell'XI Palermo international half marathon di Palermo, quarta prova del circuito internazionale Running Sicily, in programma a Palermo il prossimo 22 ottobre, con partenza ed arrivo a Mondello. L'organizzazione annuncia la presenza dell'eritreo Freedom Amaniel, 28 anni vincitore quest'anno, tra l'altro della mezzamaratona di Reggio Emilia, e il keniano Kimutai Joseph Kimeli, che vanta un personale nella mezza maratona di 1h01:46, ed è reduce dai successi all'Half Marathon di Firenze e alla Comiso Race. Amaniel e Kimeli si candidano a contendere il successo al grande favorito, già due volte vincitore della corsa, il burundese Olivier Irabaruta, insieme a Jean Marie Bukuru, altro burundese, e al maltese Andrew Grech. "Si preannuncia una gara di altissimo livello tecnico -sottolinea il presidente dell'Asd Agex, Nando Sorbello, organizzatore della Palermo International Half Marathon - sono in tanti a potere puntare al record della corsa (di Joel Maina Mwangi di 1h02:29 stabilito nel 2019, ndr) che mette in palio, sia tra gli uomini che tra le donne, un premio di 1.000 euro". Intanto prosegue la promozione del Running Sicily in giro per l'Europa. Dopo avere portato il "marchio" del circuito in questi giorni a Varsavia in occasione della Biegnij Warszawo (corsa annuale di 10 km), il prossimo fine settimana gli organizzatori saranno in Ungheria per la maratona di Budapest.

(Nella foto l'eritreo Freedom Amaniel)