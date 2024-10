Il Siracusa fuori casa contro il Pompei: serve una vittoria per restare in quota

Il Siracusa non può fallire sul campo del Pompei se intende correre per la promozione. Gli azzurri domani pomeriggio alle 15 affronteranno al 'Santa Maria', nel paese omonimo, Santa Maria la Carità in provincia di Napoli, la squadra della città degli scavi. Gli azzurri, come è oramai consuetudine, non avrà tifosi al seguito. La trasferta è stata vietata dal prefetto di Napoli, anche per la non agibilità del settore curva riservato agli ospiti. Il confronto tra l'altro si gioca in un campo 'trappola' con la capienza limitata. Soltanto 1500 posti. Marco Turati ha parlato alla squadra: niente distrazione ed il campo dobbiamo essere il 'Siracusa'.

Gli azzurri cercano la vittoria anche per non dare troppo vantaggio alle battistrada. Dopo Pompei Siracusa si disputerà il big match della sesta giornata contro la Reggina. Turati contro il Pompei ha l'imbarazzo della scelta. Probabile che parta dall'inizio la stessa formazione che ha calato domenica scorsa il tris al Sant'Agata.

La gara verrà teletrasmessa in diretta tv a partire dalle 15 su Tris Tv (Canale 85 dgt).

(Nella foto di Valentino Cilmi, Giuliano Alma in azione)