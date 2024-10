Calcio, Eccellenza: derby ad alto impatto fra Modica e Vittoria

Dopo la gara di andata degli ottavi di Coppa Italia, chiusasi con il punteggio di 1-1, Modica e Vittoria tornano a scontrarsi al “Vincenzo Barone” per la quarta giornata del Girone B di Eccellenza.

“Il gruppo sta bene e si è allenato nel migliore dei modi – dichiara l'allenatore del Modica, Pasquale Ferrara (nella foto) – abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, nell’ultima uscita contro la Jonica abbiamo giocato una partita di carattere e questa è la base per raggiungere grandi risultati. Giocheremo contro una grande di questo campionato e dovremo essere perfetti, limando tutti gli errori commessi fino a qui nelle gare giocate. Mi aspetto uno stadio pieno con una tifoseria che da sempre è un esempio per tutto l’ambiente, lo vedevo da esterno e lo vivo da allenatore del Modica. Sarò ripetitivo ma so che saranno loro il 12emo uomo in campo”

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica 6 Ottobre alle 15:30 allo Stadio “Vincenzo Barone” di Modica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Cacciola, Denaro, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cappello, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Margaritini, Susino, Vitelli.