Asilo nido di via Cassia, il Pci di Siracusa chiede la bonifica dell'area

Il Pci di Siracusa chiede la bonifica dell'area adiacente l'asilo nido Qui quo qua e la piantumazione di alberi in una zona che sembra 'terra di nessuno'. Avviata una campagna social per sensibilizzare l'amministrazione comunale di Siracusa ad intervenire su via Luigi Cassia. . "Vogliamo una vera bonifica e la piantumazione di alberi - scrive il Pci siracusano - faremo giornalmente dirette facebook e come già in previsione organizzeremo iniziative per sollecitare la valorizzazione, la cura e le verifiche continue di questi fantastici luoghi. Vi invitiamo a valutare e soprattutto a dare priorità alla salute della Cittadinanza.

Abbiamo ancora una volta immediatamente informato il Prefetto e il sindaco. Bonificare con mezzi meccanici, sbriciolare, senza differenziare e lasciare a terra tra il terriccio tantissimi rifiuti sbriciolati quanto costa? I luoghi sono stati ripristinati? I luoghi sono sicuri e utilizzabili? Bonificare manualmente differenziando tutto il possibile e solo dove necessario intervenire con piccoli mezzi meccanici per il materiale edile quanto sarebbe costato? Avremmo ripristinato i luoghi, sicuri e utilizzabili immediatamente anche per la piantumazione di Alberi.......avremmo conferito in discarica meno materiale indifferenziato, costosissimo"