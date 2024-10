Fdi, Musumeci a Brucoli: "Mi occupo di salvare vite umane, Ius Italie non è priorità"

"Mi occupo di un altro tema. Il governo e' un organo collegiale dove ognuno porta le proprie sensibilita' e le proprie priorita'". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rispondendo ad una domanda sullo Ius Italiae, a Brucoli, in occasione della convention di Fratelli d'Italia su turismo e cultura. "Non credo - ha detto Musumeci - in questo momento possa essere questo tema una priorita'. Naturalmente abbiamo tutti il dovere di accostarci con rispetto alle proposte che arrivano dalle forze non solo di governo. Ma per me in questo momento la priorita' e' salvare vite umane e contenere nella maniera piu' responsabile i danni che giorno dopo giorno siamo costretti a subire. E sara' sempre peggio in Italia".

Poi il ministro della Protezione civile ha proseguito: "Se penso agli oltre 150 miliardi spesi per il bonus, provo rabbia, perché avremmo davvero potuto con quella somma mettere in sicurezza il territorio nazionale e le sue più evidenti fragilità. Io credo che da questo momento sia necessario guardare soprattutto alla necessità di mettere in sicurezza il territorio nazionale. E' un tema, se ci fate caso, nel dibattito politico che non appare ancora prioritario nonostante quello che accade ogni giorno. Credo che servano almeno 20 miliardi da utilizzare in 10 anni per cominciare a fare seria opera di prevenzione. E credo che questa risorsa, che non può gravare sul bilancio dello Stato, debba essere, debba arrivare da soggetti esterni, creare un fondo straordinario di solidarietà finalizzato esclusivamente ad evitare o a mitigare le sciagure che purtroppo si verificano con sempre maggiore frequenza sul territorio nazionale. Credo sia il dovere prioritario. Io porterò all'esame del Governo che possa essere questa proposta formalizzata- dice - Al di là della possibilità a chi occorra di sottoscrivere una polizia facoltativa contro le catastrofi, perché lo Stato non è più nelle condizioni per gli errori del passato, il potere di pagare per sempre è per tutti".