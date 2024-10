Due abitazioni in fiamme a Floridia, momenti di paura in via Garibaldi

Momenti di paura ieri sera a Floridia per un incendio che è scoppiato all'interno di un'abitazione. Il fuoco è partito verso le 20 da un'abitazione di via Garibaldi. Le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito. Il fuoco che si è propagato in pochi attimi, ha pure raggiunto un'abitazione attigua. Gli abitanti della zona alta di via Garibaldi, nelle vicinanze della scuola Fava, si sono riversati in strada temendo il peggio. Sul posto sono arrivate da Siracusa due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri ed ambulanze del 118. Non ci sono feriti, ma qualcuno è rimasto intossicato dal fumo. Soltanto l'opera di spegnimento delle fiamme ha evitato che il fuoco raggiungesse un'officina meccanica adiacente dove all'interno c'erano veicoli. E poteva essere il finimondo per la presenza di liquidi infiammabili all'interno dei locali. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per due ore prima di avere ragione delle fiamme. Sulle cause che hanno provocato l'incendio, indagini in corso da parte dei carabinieri di Floridia