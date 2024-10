Straniero bloccato a Catania: nel marsupio aveva un panetto di hashish

È stato sorpreso con un panetto di hashish di 45 grammi nascosto in un pacchetto di sigarette, custodito all’interno del marsupio. Gli agenti della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, di nazionalità gambiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il pusher è stato beccato mentre stava passeggiando nel quartiere San Berillo vecchio, durante una delle attività svolte dalla Polizia di Stato finalizzate peraltro a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Alla vista degli agenti, il 44enne ha improvvisamente cambiato direzione, provando a dileguarsi tra le stradine del centro storico. Insospettivi dallo strano atteggiamento dell’uomo, i poliziotti l’hanno fermato, identificato e sottoposto a perquisizione che ha permesso di scovare, nel marsupio portato a tracolla, il panetto di hashish già iniziato e mancante di alcune parti. Nel portafoglio, invece, è stata trovata la somma di 320 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Alle richieste dei poliziotti sulla provenienza del denaro, l’uomo, al momento disoccupato, non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno ritenuto opportuno estendere gli accertamenti anche nell’abitazione del pusher, sospettando che potesse nascondere ulteriore droga in casa. Le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate, dal momento che, in camera da letto, è stato trovato un ulteriore borsello con oltre 30 grammi di hashish.

Una volta sequestrato quanto ritrovato, l’uomo è stato arrestato e accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per gli adempimenti di rito e, su disposizione del PM di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.