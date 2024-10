Calcio, malore all'arbitro: sospesa Reggina - Acireale

La gara del campionato di serie D girone I tra Reggina e Acireale è stata sospesa al termine del primo tempo a causa di un malore dell'arbitro. È stato lo stesso direttore di gara, Andrea Giordani della sezione di Aprilia, a deciderlo negli spogliatoi nel corso dell'intervallo. L'arbitro, visitato dal medico sociale del club calabrese, Pasquale Favasuli, aveva in un primo momento posticipato di quindici minuti l'inizio del secondo tempo ma, persistendo il malore, ha deciso per la definitiva sospensione. La gara, con l'Acireale in vantaggio 1-0 e la Reggina in dieci per l'espulsione di Ba, riprenderà dal primo minuto del secondo tempo. La data della prosecuzione del match sarà stabilita successivamente.