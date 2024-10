G7 a Matera, commissaria Ue: "Ancora tanto da fare per parità di genere"

Per raggiungere la parità di genere "abbiamo fatto molto, ma c'è ancora tanta, tanta strada da fare".

Così, a Matera, la commissaria europea per l'Uguaglianza, la maltese Helena Dalli, ha risposto ai giornalisti a margine dell'ultimo appuntamento del G7 Pari Opportunità.

"Specialmente - ha sottolineato Dalli - dobbiamo avere più ragazze che scelgono i settori dell'intelligenza artificiale e delle scienze, che sono il presente e il futuro e sono molto ben pagati.

E invece ci sono tante donne, circa il 90 per cento del totale, occupate nel 'care work', il settore meno pagato, e per il quale l'Unione europea ha una strategia per comprendere e cercare di migliorare le condizioni di lavoro".

Dalli ha poi espresso un giudizio molto positivo sulla città di Matera: "E' la fine del mondo - ha risposto con una battuta - è una città incredibile. Mi sentivo in un presepe. E ci ritornerò sicuramente".