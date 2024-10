Basket donne A2, Ragusa batte Bolzano 78 a 48

Domina la Passalacqua Ragusa nell’esordio casalingo del campionato di serie A2 Lbf Techfind contro l’Alperia Bolzano, il punteggio finale non lascia dubbi sull’inerzia della partita: 78 a 49 in favore delle aquile di Ragusa. Coach Buzzanca schiera un quintetto alto e di esperienza con l’innesto della giovane Pelca, assieme a capitano Chiara Consolini (28 punti personali alla fine) , Kozakova, Narviciute e in regia Amaliquen Siciliano. Dall’altra parte risponde coach Romano abbassando in centimetri ma puntando su velocità di esecuzione tenendo alla guida Schwienbacher, con Favaretto, Egwoh, Manzotti e Vaitekunaite. Ragusa parte subito con un piccolo parziale di vantaggio e Bolzano rosicchia qualcosa sbagliando però in fase di realizzazione. Non fortunata la serata al tiro per la squadra ospite che finirà il match con il 36 per cento dal campo contro il 55 di Ragusa.