Presidenziali in Tunisia, seggi chiusi: per exit poll Saied all'89%

Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente della Tunisia Kais Saied ha raccolto l'89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato.

Saied, 66 anni, ha largamente battuto, secondo questo sondaggio realizzato dall'istituto Sigma Conseil, l'industriale liberale Ayachi Zammel, in carcere dal 2 settembre scorso, che ha ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, ultimo con il 3,9% dei voti.