Viola la misura cautelare il Campania, bloccato in uno stabile a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un 34enne di nazionalità nigeriana in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord.

L’uomo, con precedenti di polizia per stupefacenti e già sottoposto alla libertà vigilata, era stato arrestato a luglio a Frattamaggiore (NA) per resistenza a Pubblico Ufficiale e gli era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ma da qualche giorno aveva lasciato la Campania, sottraendosi alla misura e rendendosi irreperibile.

I Carabinieri della Stazione di Ortigia lo hanno identificato durante un controllo a uno stabile abbandonato in via Elorina che veniva utilizzato come ricovero dai senza fissa dimora. Dai successivi accertamenti è risultato destinatario di misura cautelare; arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa