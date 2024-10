Atti persecutori, 'ammoniti' dalla Questura due ex partner a Siracusa

Agenti della Divisone di Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa hanno notificato ad una donna di 52 anni e ad un uomo di 54 anni altrettanti provvedimenti di ammonimento, emessi dal Questore di Siracusa, per aver commesso nei confronti dei rispettivi partner condotte violente consistite in aggressioni fisiche e verbali.

Nell’ultimo periodo, il fenomeno dello stalking si è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica, anche in questa provincia, diventando uno dei temi centrali nel dibattito sulla sicurezza personale e sulle violenze intrafamiliari.

Infatti, lo stalking, caratterizzato da una serie di comportamenti ossessivi e molesti che una persona intraprende nei confronti di un’altra, creando un ostacolo di paura ed ansia, richiede risposte normative e preventive efficaci per tutelare le vittime. L’ammonimento del Questore rappresenta, in tale contesto, uno strumento importante volto a prevenire l’escalation dei comportamenti violenti prima che possono culminare in atti irreparabili.