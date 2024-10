Floridia, chiesa gremita per l'ultimo addio a Giovanna Failla

Una grande testimonianza d'affetto anche da morta. Questa mattina Floridia ha salutato una delle sue figlie migliori, Giovanna Failla, un tributo per l'ultimo viaggio. La chiesa del Carmine era gremita in ogni ordine di posto e non tutti hanno trovato spazio tra i banchi del Carmine, Molti gli amici che sono rimasti fuori ad attendere l'uscita del feretro accompagnato dai suoi amatissimi nipoti, Giuseppe Massimo, Rosetta, Francesco e Martina. Al termine del rito funebre i presenti hanno salutato l'ex dirigente del Provveditorato agli studi di Siracusa con un caloroso applauso. La donna era molto conosciuta a Floridia per le sua attività alla Fidapa ed al Circolo Benedetto Croce. Nonostante i suoi 84 anni, è è sempre rimasta una donna libera ed indipendente. E' stato fortissimo il suo legame con i giovani ed a Floridia è stata una icona del femminismo puro, fin dagli Anni '70. Giovanna amava la vita e non s'è fatta mancare nulla. Negli ultimi mesi ha dovuto lottare contro il cancro. Nonostante il suo buon umore fino all'ultima settimana di vita, non è però riuscito a sconfiggerlo.