Il futuro di Ortigia, convegno all'Urban Center di Siracusa

Il Comitato di Cittadinanza Resistente di Ortigia ha il piacere di invitarvi al convegno:

"Ortigia patrimonio di tutti: Strategie per un turismo sostenibile" che si terrà il 21 ottobre alle ore 18:00 presso la Sala Urban.

L'evento si propone di avviare una riflessione collettiva sul futuro di Ortigia come Bene UNESCO e sul suo Piano di Gestione, con particolare attenzione al tema del turismo sostenibile.

Al convegno parteciperanno cittadini, istituzioni, associazioni e esperti del settore, con l'obiettivo di confrontarsi e individuare strategie condivise per la valorizzazione e la tutela dell'isola.

La sua presenza sarà preziosa per dare voce a questo importante dibattito e contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza di un turismo responsabile e rispettoso del patrimonio culturale e ambientale di Ortigia.