Nasce a Siracusa il Comitato di residenti 'Attivoli'

Con l’elezione delle cariche di rappresentanza e del direttivo, ha preso ufficialmente il via nel tardo pomeriggio di ieri il comitato spontaneo “Residenti Contrade ATTivoli”, creato con l’obiettivo di far sentire, forte e univoca, la voce delle migliaia di cittadini residenti di quelle zone.

Scopo del comitato, in accordo con lo statuto, sarà quello di “intraprendere azioni che saranno continui stimoli alle autorità competenti, Comune di Siracusa e Libero Consorzio di Siracusa, nel risolvere i problemi legati alla raccolta dei rifiuti, alle discariche abusive, alla viabilità, alla manutenzione e alla segnaletica stradale, alla mobilità, alla sicurezza, al randagismo, alla lotta agli incendi e al rispetto della quiete pubblica, all'illuminazione pubblica e in generale ai servizi al cittadino.”

“La zona nota come Tivoli e tutte le contrade limitrofe, fin quasi alle soglie del territorio di Floridia, rappresenta un’importante porzione dei residenti di Siracusa, centinaia di famiglie che, da anni ormai, si erano rassegnate a sopportare lacune e disservizi pur di continuare a vivere in uno splendido polmone verde della città” – dichiara Giovanni Polito, neoeletto presidente del comitato.

“Oggi, grazie alla intensa attività di Davide Tarantello e con la disponibilità mostrata immediatamente dall’assessore Vincenzo Pantano, stiamo già lavorando per l’attivazione di una nuova linea urbana a servizio della zona, avviando così un percorso di estensione e allargamento dei servizi indispensabili anche verso questa parte importante del territorio” ha concluso Polito.

“Ringrazio tutti i residenti che ci hanno voluto dare questa importante responsabilità – continua Davide Tarantello, vicepresidente del comitato – siamo convinti che rivendicando i nostri diritti con una sola voce, quella del comitato che rappresenta tutti i residenti, potremo essere più forti e ottenere quindi risultati migliori, in tempi finalmente accettabili. Il nostro obiettivo – conclude Tarantello – non è la polemica sterile ma affrontare gradualmente i principali nodi irrisolti, provando insieme a trovare soluzioni condivise e sostenibili.”

Oltre al trasporto pubblico locale, tra gli impegni prossimi del comitato ci sarà la questione dell’illuminazione pubblica, la bonifica delle discariche abusive e il diserbo.

“L’impegno assunto verso i nostri concittadini ci vedrà sempre attivi e in prima linea a difesa dei diritti di tutti – concludono Polito e Tarantello – consapevoli che, pur non potendo garantire sempre l’esito positivo delle > intraprese, possiamo quanto meno essere certi di mettere a disposizione il massimo possibile del nostro tempo e del nostro sforzo congiunto.”

Insieme al presidente Giovanni Polito e al vice Davide Tarantello, fanno attualmente parte del direttivo del comitato “Residenti Contrade ATTivoli” le seguenti persone:

⁠Fiumara Monica, ⁠Reale Fabrizio, ⁠Medda Davide, Bicchiri Luigi e Puglia Vanessa.