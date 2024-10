Discarica a Lentini, Nicita(Pd) a Carta (Mpa): "Censurabili i tuoi attacchi personali"

Il commissario del Pd di Siracusa, il senatore Antonio Nicita, prende posizione sulle perplessità di Enzo Pupillo di realizzare una discarica a Lentini. E se la prende con il parlamentare all'Ars dell'Mpa, Peppe Carta, che replica, dimostrando una 'mancanza di stile".

Così Nicita in una nota: Il “Partito Democratico” della provincia di Siracusa esprime la propria solidarietà a Enzo Pupillo, censurando, nei modi e nel contenuto, le accuse via social mosse dall’On. Giuseppe Carta, nei suoi confronti. Enzo Pupillo - dirigente democratico di spessore e amministratore di lungo corso, impegnato da tempo assieme ai tanti democratici della zona nord della provincia contro l’apertura di nuove discariche di rifiuti in quel territorio – avrebbe la colpa di aver espresso in un post dubbi assolutamente legittimi e condivisi su una procedura regionale operata dall’Assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana che ha espresso parere favorevole all’apertura di una nuova discarica di rifiuti a poco più di tre chilometri dal centro abitato di Lentini. Nel censurare modalità inaccettabili, specie da parte di chi ricopre ruoli istituzionali, di attacchi personali via social ai propri dirigenti e militanti, peraltro senza contraddittorio e offensivi, ribadiamo con forza la richiesta del PD provinciale di conoscere e discutere, nelle sedi opportune e con metodi di confronto e di trasparenza democratici, la piena verità su quanto sta accadendo".