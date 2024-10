Russia, "attacco hacker senza precedenti" alla tv di Stato

Un attacco hacker senza precedenti contro la tv di Stato e tutta la holding di media pubblici VGTRK della Russia oggi 7 ottobre, nel giorno del compleanno di Vladimir Putin. L'attacco è stato rivendicato su X dal gruppo hacker anonimo filo-ucraino 'Sudo rm-RF', che l'ha definito un "regalo" per Putin.

"Voglio esprimere il mio sostegno al team VGTRK - ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, come riporta la Tass -. La nostra holding statale, una delle più grandi, ha affrontato un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale. In queste ore, è in corso un enorme sforzo per superare le conseguenze di questo attacco hacker".

Dalle cinque di questa mattina (ora locale), giorno in cui Vladimir Putin compie gli anni, sono interrotte le trasmissioni di Rossiya 1 e Rossiya 24, radio Vesti, Russia Culture, RTR Planeta e più di altri 20 canali. "Le trasmissioni online e i servizi interni sono down. Anche internet e i telefoni sono saltati. Ci vorrà molto tempo. Ho sentito che hanno spazzato via tutto dai server, incluso il back up", ha testimoniato una fonte, citata da Gazeta.ru.