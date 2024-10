Ragusa, giornata mondiale della vista in programma giovedì con la collaborazione dell'Uici

“L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo”. E’ questo il claim scelto per la Giornata mondiale della vista che, promossa dall’Iapb, fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, si tiene anche a Ragusa, promossa dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti. La manifestazione è in programma giovedì 10 ottobre ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza del presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, del direttore sanitario dell’ambulatorio Uici, Michele Anguzza, dell’ortottista Federica Paravizzini e del socio sostenitore Uici Ragusa Clara Damanti, considerato, tra l’altro, che alla memoria del padre Gabriele è stato intitolato proprio l’ambulatorio di via Perlasca.

“La vista è certamente tra gli organi di senso quello più importante – chiarisce il dottore Anguzza – quello che ci permette maggiormente di interagire col mondo esterno e di captare più informazioni possibili in modo tale da svolgere al meglio le attività quotidiane. E’ un nostro diritto innanzitutto, ma soprattutto anche un dovere, la tutela della vista e la tutela degli occhi. Ogni singolo cittadino, ogni singola persona deve iniziare a pensare che deve essere lui stesso in prima persona a difendere i propri occhi e a difendere la propria vista”. Il dottor Anguzza ha precisato poi che “il nostro ambulatorio di via Perlasca si è dotato dell’Oct, uno strumento di nuovissima generazione che ci permette di effettuare una scansione, una valutazione microscopica di numerose strutture oculari a partire dalla cornea, al nervo ottico, alla retina. Grazie a questa apparecchiatura si può portare avanti oggi una prevenzione ancora maggiore poiché è in grado di studiare se vi sono dei fattori di rischio per patologie come il glaucoma, se vi sono, diciamo così, degli stadi molto precoci di patologie maculari, come ad esempio le retinopatie”.