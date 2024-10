Caltanissetta, si cerca uno scomparso sparito il 6 agosto

Si cerca Stefano Orazio, 56 anni, scomparso da Caltanissetta il 6 agosto 2024, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. Successivamente alla scomparsa ha telefonato al fratello dicendogli di trovarsi a Roma, ma poi non ha più dato sue notizie. Le zone da attenzionare della Capitale sono: Stazione Termini e i quartieri San Lorenzo e San Giovanni. E' altro 1,80, occhi castani e capelli brizzolati. Ha con sé il cellulare.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è pregato di mettersi immediatamente in contatto con le autorità competenti.