Bloccato in via Empedocle Restivo con 'fumo' e cocaina: preso a Palermo

La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto un 20enne palermitano, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lo hanno altresì indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo transitando in via Empedocle Restivo, hanno notato un giovane, a bordo di un motociclo, avvicinarsi con fare sospetto ad alcuni clienti di un'attività commerciale ubicata, il quale alla vista degli agenti, al fine di eludere il controllo, frettolosamente, si allontanava. Intimato l'Alt al conducente, l'uomo si è fermato "ma dissimulando uno stato di tensione. L'atteggiamento nervoso assunto dal giovane non è sfuggito agli agenti che hanno deciso, pertanto, di approfondire l'accertamento". I poliziotti, durante le fasi del controllo, hanno rinvenuto 2 dosi di marijuana, 16 di hashish e 14 di cocaina oltre ad un seghetto della lunghezza di 15 cm. Alla luce dei fatti emersi il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L'arresto è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria.