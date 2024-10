Portopalo di Capo Passero è senz'acqua: per due giorni rubinetti a secco

L'emergenza idrica arriva anche a Portopalo di Capo Passero. Nel piccolo paese marinaro non arriva l'approvvigionamento dalla sorgente di contrada Stafenna. Quel poco di acqua che arriva nei rubinetti ha un accumulo di salinità. L'amministrazione comunale sta correndo ai ripari per ovviare al guasto. La sindaca, Rachele Roccaparla di criticità per almeno due gioni in paese. " Nelle giornate di martedì e mercoledì, ci saranno disagi concernenti l’erogazione idrica - scrive la sindaca in post - A seguito delle problematiche già segnalate, dalla sorgente Stafenna da diverse ore non arriva acqua, provocando un aumento della salinità. Si sta inoltre intervenendo in somma urgenza per la pulizia delle vasche di raccolta del serbatoio comunale, piene di sale e residui per la mancata pulizia da diversi anni. Entro la settimana la problematica “acqua” verrà definitivamente risolta, si avvisa però che nei prossimi due giorni ci saranno disagi".