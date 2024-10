Operazione 'Alto impatto' alla Borgata di Siracusa: controllati alcuni locali

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da personale della Polizia Municipale e dell’Asp di Siracusa, hanno effettuato, nella zona della Borgata ed in particolar modo in corso Timoleonte, in via Agatocle ed in piazza Santa Lucia uno straordinario servizio di controllo del territorio di contrasto all’illegalità diffusa al fine di innalzare il livello della sicurezza percepita dalla cittadinanza.

In specie, sono stati controllati alcuni esercizi commerciali presenti nella zona e i titolari di questi sono stati sanzionati per alcune violazioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro.

Sono stati effettuati posti di controllo nell’area interessata identificando 183 persone e controllando 94 veicoli.

10 sono state le sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada e 2 i veicoli sequestrati.

L’operazione di ieri pomeriggio si innesta nel quadro di analoghe iniziative pianificate dalla Questura di Siracusa e volte al contrasto del degrado urbano in zone sensibili della città.