Era ai domiciliari e aveva la cocaina: denunciato a Siracusa

Ieri sera, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un giovane di 19 anni, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, poiché nel corso di una perquisizione nella sua abitazione lo stesso è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina e due bilancini di precisione.

Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per aver ospitato nella propria abitazione una persona estranea al suo nucleo familiare.