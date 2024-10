Prove tecniche di RagusaXpress: collegherà il capoluogo ibleo con Malta

Una nuova era di collegamenti via mare tra la provincia di Ragusa e Malta è sempre più vicina. Questa mattina, presso il Porto Turistico di Marina di Ragusa, è attraccato il catamarano RagusaXpress, segnando l'inizio delle prove tecniche che porteranno presto all'attivazione stabile della tratta che collegherà la Sicilia e, in particolare, il nostro porto, con l’Isola dei Cavalieri. L'arrivo di questa unità navale rappresenta un importante passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture turistiche e commerciali del territorio ragusano.

Il catamarano, ufficialmente registrato con il nome Hsc San Giorgio, è un'imbarcazione lunga 51 metri, con una capacità di trasporto di circa 400 passeggeri e decine di autovetture. Con bandiera maltese, l'unità navale si appresta a diventare un ponte marittimo tra le due isole, unendo le due realtà economiche e turistiche in modo più diretto ed efficiente.

Le prove tecniche di “accosto", sono state coordinate con la Capitaneria di Porto di Pozzallo e rappresentano l'ultima fase di test prima che il collegamento diventi operativo.