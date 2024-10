Aggressione in zona Movida a Palermo, tunisino incastrato da un video

Un cittadino tunisino è stato arrestato dalla Polizia a Palermo dopo l'aggressione, avvenuta lo scorso 30 settembre in piazza Sant'Anna, nota zona nevralgica della movida cittadina, ai danni di un giovane originario della Libia. Grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona i poliziotti sono riusciti risalire all'autore della violenta aggressione, a seguito della quale la vittima ha riportato lesioni alla testa. Gli agenti hanno eseguito il fermo per lesioni aggravate, convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al movente dell'aggressione e a eventuali altri responsabili.