Lavori all'Istituto 'Vittorini' di Avola, nasce una nuova area fitness

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale di Avola per il potenziamento dell’edilizia scolastica, con un’attenzione costante alle esigenze degli studenti e delle famiglie. Tra i più recenti traguardi, la nuova area fitness all'esterno della scuola Vittorini, a disposizione degli studenti, dei giovani del quartiere e delle associazioni sportive. “Abbiamo utilizzato fondi PNRR per dotare la scuola di una nuova palestra - ha dichiarato il sindaco Rossana Cannata - e oggi stiamo proseguendo con la riqualificazione dell’area esterna. Il cantiere è in movimento e stiamo piantando nuovi alberi per diffondere educazione ambientale e consapevolezza ecologica”. Questo intervento si aggiunge ai numerosi progetti completati, tra cui la ristrutturazione delle aule e l’adeguamento degli impianti energetici, con l’obiettivo di rendere gli istituti più sicuri, moderni e sostenibili.