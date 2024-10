Euro Cup di pallanuoto, l'Ortigia debutta a Siracusa: in vasca i greci del Vouliagmeni

’Ortigia si prepara a giocare la sua prima partita stagionale davanti al pubblico di Siracusa e sarà una grande sfida europea. I biancoverdi, infatti, domani sera, alle ore 19.30, alla “Paolo Caldarella”, affronteranno i greci del Vouliagmeni, nel match valido per la prima giornata del girone B del Group Stage di EA Euro Cup. Quella con gli ellenici è una sfida che si rinnova e che negli ultimi anni, in questa competizione, ha sempre dato vita a incontri belli ed equilibrati, con pareggi, vittorie o sconfitte di misura e tante emozioni. Per gli uomini di Piccardo sarà anche la prima di un ciclo di partite che, tra campionato e coppa, metterà alla prova la loro condizione fisica e mentale e che darà molte risposte sulla crescita del gruppo e sulle sue potenzialità. I biancoverdi hanno lavorato molto in queste settimane per mettere a posto le cose che non andavano bene e per cercare di dare continuità alle indicazioni positive emerse dal precedente turno di coppa. L’Ortigia, che dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Tempesti, punta a vincere per iniziare al meglio il suo cammino in questa fase a gironi, sapendo bene che davanti avrà un avversario forte e ostico che, dopo un preliminare di Champions non entusiasmante, è cresciuto e si è ben comportato nel turno preliminare di Euro Cup. Fondamentale, per i ragazzi di Piccardo, sarà anche il sostegno del pubblico di casa. L’orario serale e il prezzo accessibile del biglietto giocano a favore di una “Caldarella” piena e colorata di biancoverde. Il match sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito di European Aquatics (clicca qui).

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo parla della condizione dei suoi: “In queste settimane, dopo il ritorno dalla trasferta di Kranj, abbiamo ultimato la preparazione. Quindi, abbiamo iniziato ad approntare dal punto di vista tattico la partita contro il Vouliagmeni. Dopo questa gara, peraltro, inizia un periodo nel quale non ci saranno più soste e si giocherà ogni tre giorni, quindi la qualità dell’allenamento scenderà un po’, visto che non avremo più il tempo materiale di lavorare su certi aspetti. Ciò detto, la condizione della squadra è buona, siamo tutti arruolabili tranne Tempesti, che comunque verrà in panchina con noi per sostenerci e darci una mano".

Il tecnico dell'Ortigia presenta gli avversari e rimarca le loro qualità, ricordando anche le diverse sfide contro il club greco negli ultimi anni: “Il Vouliagmeni è una squadra strutturata, che ha cambiato qualcosa rispetto alla stagione scorsa. I loro punti di forza sono sicuramente ai due metri, dove hanno Ubovic, medaglia d’oro olimpica, poi Kalogeropoulos, un giocatore di alto livello, quindi un mancino interessante e Woodhead. che difende bene dietro, oltre a tanti giovani di qualità. È un’ottima squadra e gioca a velocità sostenuta. Ormai è un po’ la nostra rivale storica in Europa. Con loro abbiamo vinto, perso e anche pareggiato. Penso che sarà una gara combattuta, mi auguro che si giocherà sul minimo scarto. Dobbiamo riuscire a stare in partita il più possibile e cercare di portarli al quarto tempo per poterci giocare le nostre carte. Spero molto nel sostegno del pubblico, visto che torniamo alla Cittadella, che è la prima partita di Euro Cup in casa e il prezzo del biglietto è contenuto. Mi auguro di vedere la tribuna stracolma”.

Alessandro Carnesecchi, mancino dell’Ortigia, sottolinea l’importanza della sfida contro il Vouliagmeni, anche per la crescita del gruppo: “Abbiamo lavorato molto in queste settimane e continueremo a farlo, perché la strada è lunga, ma credo che per la nostra crescita si debba passare da questo tipo di partite. Il match di domani è fondamentale per noi, non solo per il risultato ma anche per la nostra maturazione e per quello che vogliamo fare durante la stagione. Vedendo gli allenamenti, credo che comunque abbiamo fatto dei passi avanti, ma chiaramente c’è ancora tanto da fare. Sono fiducioso, secondo me pian piano arriveremo a trovare la giusta quadra e potremo dire la nostra”.

“Il Vouliagmeni – continua Carnesecchi - è una squadra forte, abituata a giocare questo tipo di gare. Tra Champions ed Euro Cup, in questi anni, loro hanno dimostrato di essere una formazione temibile. Hanno tanti giovani e qualche giocatore esperto e la loro caratteristica principale è l’intensità, qualità che appartiene anche a noi. Mi aspetto, quindi, una partita giocata a viso aperto, nella quale entrambe le squadre devono prestare attenzione alle possibili ripartenze. Per noi è un match importante anche perché è l’esordio stagionale nella piscina di casa, a un orario comodo che potrebbe permetterci di avere una cornice di pubblico interessante. Abbiamo voglia di giocare, di dimostrare il nostro valore e di vedere a che punto siamo”.