Vinciullo: "Grazie a Salvini bando da 85 milioni per rete ferroviaria ad Augusta"

Rete Ferroviaria Italiana, società controllata dal Ministero dei Trasporti, ha pubblicato un bando per la gara relativa ad un’opera, finanziata attraverso il PNRR per 85.183.283,82 euro, valore stimato al netto dell’IVA, in provincia di Siracusa e specificatamente nella Città di Augusta. Lo comunica l’On. Vincenzo Vinciullo.

Il bando prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per collegare la rete ferroviaria italiana al Porto di Augusta.

L’appalto, necessariamente, è di un unico lotto, in quanto Rete Ferroviaria Italiana ha ritenuto necessario affidarsi ad un unico contraente, per assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia dell’intervento programmato.

Al bando si potrà partecipare fino al 28 ottobre corrente anno e il territorio interessato è quello della Città di Augusta.

In particolare, il progetto si basa su una variante al tracciato della linea Messina-Siracusa, in modo da consentire di eliminare il passaggio a livello che, da sempre, strozza e soffoca la Città di Augusta.

Sarà inoltre progettata e realizzata una nuova stazione ferroviaria che verrà costruita fuori dal centro urbano.

L’opera, ha proseguito l’On. Vinciullo, ha una funzione strategica di fondamentale importanza per l’economia siciliana e nazionale perché metterà in collegamento diretto il Porto di Augusta con la rete ferroviaria nazionale, essendo il nuovo parco ferroviario collocato nel porto megarese.

Oltre 85 milioni di euro, 170 miliardi delle vecchie lire, di interventi per la nostra provincia e in particolare per la Città di Augusta sono una somma di straordinario valore economico che porterà lavoro ed occupazione e che contribuirà, sicuramente, al rilancio delle attività economiche della provincia aretusea.

Inoltre, l’abolizione dell’odiato passaggio a livello della Borgata libererà la città da una cappa che per secoli ha strozzato la viabilità cittadina.

Sento il dovere, ha concluso l’On. Vinciullo, di ringraziare il Ministro Salvini per l’attenzione che, ancora una volta, ha dimostrato per la nostra provincia, un impegno che aveva assunto quando è venuto a Siracusa e che adesso sta onorando, come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del nostro Paese.