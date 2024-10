Sei eventi nel Catanese per promuovere la Giornata della salute mentale

Si celebra anche a Catania, il prossimo 10 ottobre, la Giornata mondiale della Salute mentale.

In provincia saranno sei gli eventi organizzati dal Dipartimento di Salute mentale (DSM) dell’Asp di Catania con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sofferenza psichica, combattere stigma e discriminazioni e mobilitare gli sforzi a sostegno della Salute mentale come opportunità di benessere individuale e comunitario.

«Anche quest’anno - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio - il Dipartimento di Salute Mentale della nostra Azienda ci offre un’occasione di incontro per condividere, con i diversi attori della rete assistenziale della salute mentale, i contenuti, le pratiche, gli obiettivi e i metodi per realizzare Servizi di salute mentale inclusivi e partecipativi, sui quali stiamo investendo con convinzione. In questa occasione, insieme a tutti i nostri partner che ringrazio per la loro adesione all’iniziativa, vogliamo fare ancora un passo avanti, per promuovere una cultura del benessere mentale che riguarda tutti, come individui e come comunità».

Testimonial della Giornata, in provincia di Catania, è l’attrice Ester Pantano, che dai canali social dell’Asp di Catania ha richiamato l’attenzione della comunità e delle Istituzioni sui temi della giornata

«Quest’anno riproponiamo non il tema della malattia, ma il tema della salute, che è un tema che riguarda tutti i cittadini, riguarda gli operatori, riguarda gli utenti e riguarda il benessere mentale delle persone - spiega il direttore del DSM dell’Asp di Catania, Carmelo Florio -. Parleremo di questo, e di molto altro, in ben sei location della provincia di Catania. È un impegno che ha determinato uno slancio e una partecipazione veramente corale su cui continueremo a investire».

Sei appuntamenti in provincia di Catania

In provincia di Catania il programma prevede, come già anticipato, sei momenti, organizzati in collaborazione con Istituzioni, scuole, privato sociale, associazioni di utenti e familiari, a:

Acireale, presso la Casa Sollievo “San Camillo”, con la partecipazione di tutta la rete territoriale dei Servizi di Salute mentale del Distretto sanitario di Acireale. Previsti il laboratorio di cucina condivisa e un laboratorio di musicoterapia. Sarà realizzato anche un incontro di comunità con approccio dialogico. Interverrà il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo.

Biancavilla, presso Villa delle Favare. Qui il programma prevede la realizzazione di un Gruppo multifamiliare con tutti i partecipanti. Interverrà il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno.

Caltagirone, al Palazzo di Giustizia. Sarà organizzato un cerchio dialogico di Co-progettazione. Interverranno il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo; il presidente del Tribunale di Caltagirone, Vincenzo Antonio Panebianco; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Rosanna Casabona; il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Giovanni Russo.

Catania, all’Istituto Polivalente “Valdisavoia” sarà realizzato un Gruppo multifamiliare con docenti, alunni, genitori, e utenti dei Servizi di salute mentale, le loro famiglie e gli operatori.

Catania, al Convitto “Cutelli” sarà organizzato uno Spazio aperto Incontro/Confronto. Previsti spazi espositivi, un Open dialogue con studenti e docenti, e la presentazione del Manifesto psicoanalitico dell’adolescenza. Interverranno il sindaco di Catania, Enzo Trantino; il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio; il presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Roberto Di Bella, il direttore dell’USSM (Ufficio di servizio sociale per i minorenni) di Catania, Roberto Montalto.

Gravina di Catania, presso la Sala delle Arti (via Roma 27), dove saranno organizzati tre gruppi (fiabe, famiglia, incontro). Interverrà il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso.

L’inizio delle attività è fissato, per tutti, alle ore 9.00. Con la partecipazione dei direttori dei moduli DSM e degli operatori.

100 piazze in streaming per la Salute mentale

Alle ore 12.00, con il coordinamento dei Dipartimenti di Salute mentale italiani e il Collegio Nazionale che li riunisce, e al quale aderisce anche il DSM dell’Asp di Catania, si collegheranno in diretta streaming le 100 piazze italiane rappresentative degli operatori dei DSM di tutta Italia, ma anche degli utenti, delle loro famiglie e dei partner della rete della salute mentale al fine di accendere i riflettori e sensibilizzare la cittadinanza, i media e i decisori politici su tre temi:

potenziamento delle risorse per dare risposta a nuovi bisogni assistenziali

riorganizzazione dei servizi con maggiore integrazione e modelli innovativi

rapporto tra giustizia e sanità