Eurocamera, Metsola a Orban: "In Europa lo stato di diritto è sacrosanto"

"In questa Casa della democrazia, come in Europa, dove lo stato di diritto e la libertà di espressione sono sacrosanti, potremmo non essere sempre d'accordo, ma daremo sempre spazio alla condivisione rispettosa delle opinioni". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, prima di dare la parola al premier ungherese Viktor Orban a Strasburgo. "Primo Ministro, molti di noi ricordano il vivace dibattito di sei anni fa. Non mi aspetto niente di meno oggi", ha commentato Metsola che poi ha aggiunto, "C'è un detto in ungherese: "Sok kicsi sokra megy". Tante piccole cose faranno tanto. Questa è la potenza dell'Europa: insieme, come europei, possiamo ottenere molto di più di quanto potremmo ottenere da soli".