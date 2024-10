Controlli di polizia e municipale a Siracusa: espulso uno straniero

Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto al degrado urbano. Dopo il servizio straordinario, effettuato il 7 ottobre scorso, effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da personale della Polizia Municipale, nella zona della Borgata, nel corso del quale sono state identificate 183 persone e controllati 94 veicoli.

Nella circostanza, sono state elevate 10 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e sequestrati 2 veicoli.

Nel prosieguo di tale attività, nel pomeriggio di ieri, un cittadino extracomunitario è stato espulso dal territorio nazionale.

In particolare, l’uomo, un egiziano di 53 anni, è stato fermato mentre esercitava abusivamente la professione di parcheggiatore, così come era successo in zona Riviera di Dionisio il Grande altre volte.

Non essendo in regola con il permesso di soggiorno, il Prefetto di Siracusa ha emesso nei suoi confronti il decreto di espulsione e contestualmente il Questore ha disposto il trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio.

L’operazione si innesta nel quadro di analoghe iniziative pianificate dalla Questura di Siracusa e volte al contrasto del degrado urbano in zone sensibili della città per dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini e tali controlli verranno effettuati nei prossimi giorni nelle altre zone della città, in cui i cittadini hanno richiesto una maggiore presenza della Polizia di Stato al fine di incoraggiare il rispetto delle regole e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.