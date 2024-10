Acate, iniziative culturali dell'amministrazione comunale: presentazione di libri

Nel programma autunnale dell’amministrazione comunale di Acate la cultura riveste un posto di primo piano con la presentazione di libri. Dopo “Oltre l’infinito”, romanzo di Gianna Eterno, altre due pubblicazioni: venerdì alle 19, 45 nella Chiesa Madre, “Acufeni”, silloge di Amalia Iannicelli, sabato al Castello dei Principi di Biscari “L’occhio moltiplicatore del cinema, autori, film e temi” di Danilo Amione.

Alla presentazione della raccolta poetica dell’insegnante in quiescenza Iannicelli, madre del sindaco Gianfranco Fidone, interverranno Domenico Pisana, che ha curato la prefazione, il parroco don Mario Cascone e il professore Giovanni Lantino, che leggerà i testi.

“Le mie poesie – spiega l’autrice - sono immagini, ricordi, sensazioni che invadono la mente, riempiono i silenzi, proprio come quei fastidiosi rumori che non si riesce a mandar via e che, attraversando il muro dell’inconscio “sensibile”, diventano parole sul foglio bianco”.

In ogni lirica della poetessa, che oltre ai familiari ha voluto dedicare il libro anche ai suoi alunni, si evidenziano gli indizi di una forte e severa personalità. L'attenzione e l'amore nei sentimenti domestici , la nostalgia per la terra natia (è originaria della provincia di Avellino), la lucida osservazione di quella d'adozione, le riflessioni sulla natura e soprattutto il costante rifugio in Dio in queste nobili pagine elevano la poesia pura, con il ricorso a un lessico colto e spesso non comune.

La presentazione del libro sulla settima parte sarà introdotta dal generale in quiescenza Vincenzo Raffo, presidente Ficiesse, mentre la dottoressa Maria Gina Lima dialogherà con Danilo Amione.