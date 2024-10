Siracusa, il Consiglio approva le variazioni di bilancio: 248 mila euro per Asacom

Il Consiglio comunale di Siracusa, in prosecuzione di seduta, ha approvato la variazione di bilancio, l’assestamento generale e la presa d'atto della salvaguardia degli equilibri, nonché i rimanenti emendamenti non approvati ieri.

E la seduta è ripresa con la votazione e la successiva approvazione del sesto emendamento, presentato dal sindaco Francesco Italia, di natura prettamente tecnica. Destina i 570mila euro derivanti tra gli altri da imposte, vendita di beni e servizi, proventi derivanti da attività di controllo e repressione degli illeciti, alla gestione di beni demaniali e patrimoniali, nonché alla gestione economica, finanziaria, di programmazione, e al provveditorato.

Il settimo emendamento, sempre a firma del Sindaco, ripartisce i fondi derivanti da trasferimenti correnti di altre Amministrazioni per 282mila euro. La parte più consistente, pari a 248mila euro, andrà al servizio Asacom; il resto per interventi già programmati in materia di istruzione prescolastica per alunni in condizione di disabilità o con disagiate condizioni economiche, per altri interventi sociali a favore di minori, e per asili nido.

Con due distinti emendamenti, il consigliere Matteo Melfi chiedeva l’istituzione di altrettanti capitoli collegati ad eventuali finanziamenti per la realizzazione di mense scolastiche.

Il primo prevede la creazione di un capitolo di 1milione 425, pari al finanziamento inserito nel PNRR per la nuova mensa scolastica presso il Comprensivo Vittorini di via Regia Corte, e all’incarico professionale per l’attività di progettazione. Il secondo dispone l’istituzione di un nuovo capitolo, di 350mila euro, pari al finanziamento chiesto alla Regione, per la realizzazione di una mensa scolastica presso il Comprensivo Archimede, plesso di via Forlanini.

L’ultimo emendamento, a firma Sergio Bonafede, stanzia 20mila euro per l’espletamento delle attività necessarie alla riattivazione dell’Istituto musicale comunale Giuseppe Privitera.